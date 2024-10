"L'iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti di avviare la più grande rinegoziazione volontaria dei mutui degli enti locali mai realizzata in Italia - stiamo parlando di 135.000 posizioni di 7.200 enti locali che potranno accedere potenzialmente all'iniziativa e che liberare fino a 1,4 miliardi di euro in tutta Italia - va nella giusta direzione per far ripartire il Paese in una fase così difficile".

Lo dichiarano in una nota congiunta Paola Deiana e Patrizia Terzoni, deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici a Montecitorio.

"Gli enti locali potranno aderire tra il 6 e il 27 maggio e potranno avere informazioni attraverso seminari e altre attività informative previste da Cassa depositi e Prestiti in collaborazione con ANCI, IFEL e UPI” aggiungono le portavoci.

“Auspichiamo una massiccia adesione perché ora è importante liberare risorse nei bilanci di Comuni e altri enti da impegnare immediatamente in opere utili per far ripartire l'economia e dare risposte ai cittadini”, conclude la nota.