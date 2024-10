“Il coronavirus si sta diffondendo anche nella nostra nazione, dove i contagi sono raddoppiati in sole 24 ore”. Inizia così un’interrogazione presentata dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che aggiunge: “Lo stesso assessore Assessore regionale dell'igiene e sanità, Mario Nieddu, ha dichiarato alla stampa che sarà difficile tenere il virus fuori dai confini della Sardegna” e “Appresa la notizia che - parrebbero esserci casi di quarantena anche in Sardegna nelle città di Olbia e Iglesias”.

Inoltre, aggiunge, “Nei porti sardi parrebbero non essere effettuati i necessari controlli sui passeggeri, atti a prevenire la diffusione del coronavirus, per assenza di termoscanner, già installati presso tutti gli scali aeroportuali” e “Rilevato che il coronavirus sta creando preoccupazione anche tra la popolazione sarda”.

“Diversi medici e paramedici – questa la segnalazione ricevuta dalla Consigliera pentastellata – hanno denunciato la mancanza presso gli ospedali sardi dei materiali necessari a garantire la sicurezza degli operatori sanitari” e che “Diversi passeggeri sbarcati nei porti di Porto Torres e Cagliari e nell'aeroporto di Olbia non sono stati sottoposti ai necessari controlli”.

La sue richieste sono “Se l'Ats Sardegna abbia provveduto, in via prudenziale, all'acquisto di tamponi, test, mascherine, camici, guanti, calzari, occhiali protettivi, visiere e gel disinfettante”, “Se la notizia della quarantena corrisponda a realtà”, “Se presso tutti i porti sardi e aeroporti vengano effettuati i necessari controlli sui passeggeri e, in caso contrario, quando gli stessi potranno essere effettuati” e “Come si intenda fronteggiare questa pandemia”.