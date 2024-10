"Il bando della continuità è stato fatto tre giorni prima dell'insediamento della giunta e del giuramento dei consiglieri, è stato fatto perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare, la continuità scade a ottobre e quindi il fatto di far partire il bando prima era necessario per avere una continuità territoriale". Così la presidente della Regione Alessandra Todde replica alle polemiche sulla gara per i voli in regime agevolato dalla Sardegna alla Penisola.

"Non abbiamo avuto né tempo, né la possibilità di confrontarci sul nuovo modello che abbiamo in mente, per cui io reputo queste polemiche veramente pretestuose - sottolinea la governatrice parlando con i giornalisti a margine dei lavori dell'Aula -. Ci sono anche le elezioni europee e la commissione di riferimento si è sciolta e verrà ricostituita presumibilmente a settembre".

Per questo la presidente ha fatto appello all'opposizione per dividere "la polemica politica, che va bene ed è normale dialettica tra maggioranza e opposizione, da quella che è disonestà intellettuale: dire che il bando della continuità è frutto di questa nuova giunta è veramente una cosa che non può stare in piedi".