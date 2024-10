“La continuità territoriale si inserisce in un mercato molto competitivo e in continua evoluzione che impone a tutti gli operatori del settore la ricerca di equilibri finanziari sempre più complessi. È compito dell’Assessorato trovare un modello in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dei sardi con idonee coperture finanziarie a sostegno degli oneri di servizio pubblico in carico alle aziende”. A dirlo è l’assessora regionale Barbara Manca, che interviene sulla questione Aeroitalia. È di ieri la notizia che la compagnia aerea non volerà più su Alghero (Roma e Milano) a causa dei costi troppi alti. Non parteciperà quindi al prossimo bando per la continuità territoriale.

“Nella costruzione del nuovo bando di continuità territoriale stiamo studiando misure e compensazioni finanziarie che siano in grado di far reggere alle rotte in continuità le sfide del mercato – ha affermato l’assessora -. Siamo costantemente in contatto con le compagnie aeree e i gestori aeroportuali per dare vita a un bando ampiamente condiviso da realizzarsi con la collaborazione di tutti gli operatori interessati e che raggiunga un alto livello di partecipazione. Non abbiamo potuto operare sull’attuale bando ereditato dalla scorsa amministrazione ma sarà ovviamente molto importante tenere conto di ciò che accadrà da qui a un anno e la nostra apertura alla collaborazione e alla raccolta di input e contributi da parte dei vettori è totale”.

Per quanto concerne la questione dei costi aeroportuali sollevata da Aeroitalia, l’esponente della Giunta Todde ha precisato: “Ci preme sottolineare che il regime di compensazione copre già queste spese seppur per i soli voli minimi imposti dal D.M. e non per quelli aggiuntivi. Ci attiveremo per comprendere margini di miglioramento tra esigenze dei vettori e degli operatori aeroportuali che operano in regime di continuità aerea. Su Alghero ribadiamo l'importanza strategica dello scalo aeroportuale che trova conferma dall’importante crescita della domanda dei passeggeri. Per questo motivo ci auguriamo un’ampia partecipazione alla gara e siamo fiduciosi della partecipazione anche di Aeroitalia che ha ricoperto in questi anni un ruolo di primo piano nella crescita dell’aeroporto”.