"L'accordo di code sharing proposto dal presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda per permettere ai passeggeri sardi di transitare senza interruzioni da un volo in Continuità territoriale a un altro verso altre destinazioni è un'iniziativa sicuramente apprezzabile e di assoluto buon senso, che rafforza le azioni da noi intraprese da mesi per stimolare le compagnie aeree in tal senso, come dimostrano gli esiti di numerose riunioni organizzate con i vettori. Azioni culminate con l'annuncio dell'accordo di code sharing tra Aeroitalia e Qatar Airways, reso noto dalla compagnia durante l'incontro del 14 novembre, che ha fatto seguito al Comitato di monitoraggio del trasporto aereo e a cui abbiamo dato evidenza con una nota stampa ripresa dai più importanti organi di informazione regionale". Lo dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

"Dispiace però constatare che lo stesso buon senso invocato da alcuni politici di centrodestra che plaudono all'iniziativa del deputato di Fratelli d'Italia, non sia applicato dagli stessi - prosegue Manca -. Anche oggi l'ex presidente di Regione Ugo Cappellacci non perde l'occasione di utilizzare un momento di preziosa collaborazione istituzionale bipartisan esercitata nell'esclusivo interesse dei cittadini sardi, per diffondere le sue pillole di propaganda contro la Giunta regionale".

"Cappellacci si dice dispiaciuto perché, a suo dire, 'sembra che questo percorso ancora non sia stato intrapreso in seno al Comitato di monitoraggio della continuità aerea' - prosegue l'esponente della Giunta Todde -. Evidentemente il deputato di Forza Italia non è bene informato, perché proprio in seguito ai numerosi incontri avvenuti negli ultimi mesi, fino al Comitato di monitoraggio convocato da questo assessorato, sono stati ottenuti importanti risultati a cui contiamo che ne facciano seguito altri. Non solo gli accordi di code-sharing, ma anche la risoluzione di altre annose e delicatissime criticità come quella del trasporto dei barellati, che da settembre, dopo il nostro intervento, possono viaggiare indistintamente su tutti e tre gli aeroporti sardi. La verità è che siamo troppo impegnati a lavorare per concentrarci su proclami e annunci privi di concretezza".

"Come ho già detto in una precedente comunicazione, il mio invito in Assessorato rivolto all'onorevole Cappellacci è sempre valido - conclude Manca -. Le sue idee troverebbero un'applicazione sicuramente più utile rispetto a una presenza così costante e distante sui mezzi di informazione".