“Alessandra Todde è in odore di proclamazione. Si parlava di uno scarto minimo di 1.400 voti, in realtà i voti sono oltre tremila. Questa vicenda è bella perché è un grande margine di vittoria, Todde si è avvantaggiata del voto disgiunto, 40 mila voti in più. Non una vittoria di misura, ma una stragrande vittoria se consideriamo che le liste Soru hanno pescato nell'area progressista. La Sardegna ci insegna che bisogna andare con un progetto credibile e serio e coerente”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in una diretta social.

Proprio nelle scorse ore, da fonti vicine alla coalizione del campo largo, hanno sottolineato che ormai si tratta solo di una formalità: secondo i dati in loro possesso, infatti, il distacco tra le neo presidente M5s e lo sfidante del centrodestra Paolo Truzzu è di 3.061 voti, una forbice che non dovrebbe spingere lo sconfitto a presentare ricorso. Si attende solo la proclamazione ufficiale, che dovrebbe avvenire mercoledì mattina.