Con Matteo Renzi c'è "un problema politico" e questa volta non è un bluff: "La rottura è a un passo". Giuseppe Conte ha telefonato a Sergio Mattarella per sostenere questo. Il Governo inciampa sulla prescrizione ed è a un passo dalla crisi. Dopo l'assenza dei renziani dal Consiglio dei Ministri di giovedì sera e l'ok di Pd, M5s e LeU al Lodo Conte Bis, è la stessa Italia Viva a mettere in conto di presentare una mozione di sfiducia al ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede. Una provocazione irricevibile per il premier del Governo giallorosso.

Secondo il Corriere della Sera, il presidente della Repubblica avrebbe condiviso con Conte la preoccupazione per "la forte destabilizzazione del governo". Il premier sarebbe dunque intenzionato a chiedere al Quirinale una verifica "per non farsi logorare" dagli "aut aut, ricatti e accuse ingiuste" di Renzi, perché "non è più possibile andare avanti così".