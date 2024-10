"Un ritorno al passato sui diritti civili? Non lo permetteremo". Lo ha detto Giuseppe Conte sul Nove, durante la registrazione di "Accordi&Disaccordi" in onda stasera alle 22.45, in riferimento al discorso programmatico pronunciato dal neo presidente del Consiglio per la fiducia alle Camere.

"Non mi sono sfuggiti i riferimenti culturali che anticipano una prospettiva reazionaria - ha aggiunto il presidente del M5S -. Se loro vogliono perseguire una politica conservatrice moderna, che non metta in discussione i diritti civili, ci misureremo sulle misure concrete. Se, invece, intraprenderanno una via reazionaria, il contrasto sarà irriducibile e saremo irremovibili".