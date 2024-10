Giuseppe Conte , a margine della conferenza stampa di Alessandra Todde , ha commentato le parole di Paolo Truzzu e si è rivolto alla premier Meloni: " Con la sua dichiarazione che si prende tutta la responsabilità della sconfitta, è stato molto generoso nei confronti della presidente Giorgia Meloni perché è lei che l'ha scelto.In realtà Giorgia Meloni ha riempito la campagna elettorale di gigantografie con la sua faccia: non so se ha dichiarato qualcosa ma non ci ha ancora messo la faccia, forse è il caso di mettercela personalmente perché credo abbia gestito questa vicenda un po' con arroganza ".

Per Salvini i panni sporchi si lavavano in casa

" L'interpretazione migliore " delle parole del vicepremier Matteo Salvini è che " i panni sporchi ci sono ma si lavavano in casa e non in conferenza stampa ". Giuseppe Conte ha commentato le parole di Salvini sul voto in Sardegna a L'Aria che tira.

Con un progetto serio dimostriamo di essere competitivi

È una prima prova per il campo allargato? " Sicuramente una prima prova, c'era stata anche Foggia, che non trascurerei anche per ragioni territoriali e mie di affetto personale. Diciamo che quando riusciamo a costruire un progetto serio, un progetto concreto, a misura delle comunità territoriali, ecco, diventiamo competitivi ". Così il leader del M5s, accerchiato dai giornalisti mentre in una sala dell'hotel palazzo Tirso arriva per " dare un abbraccio ad Alessandra (Todde ndr )". " Il problema non è di allargare quanto più possibile una coalizione, che poi diventa un cartello elettorale e non sei più credibile, il giorno dopo vai anche a governare, ma quali impegni puoi realizzare se sei diviso su tutto? - spiega - Bisogna costruire progetti seri, coerente, coesi e che poi diventino competitivi e può capitare anche che venga qualche bella vittoria come questa di Sardegna, anche insperata .Insperata per 'l'insidia Soru', un candidato che è nato dalla costola dell'area progressista, del Pd e addirittura era una competizione in casa ”.

Il vento del cambiamento soffia verso il continente

Si aspettava questo risultato? "Ci speravo. Speravo che i cittadini sardi volessero voltare pagina, volessero soffiare il vento del cambiamento qui dalla Sardegna verso il continente. Questo vento sta arrivando forte anche al continente", risponde Conte. La vedete come una spallata? "Una spallata alla giunta uscente qui, del Governo regionale - evidenzia -. Per quanto riguarda il Governo è un segnale, una sveglia, anche a Chigi sicuramente, a chi gestisce le alleanze nel centrodestra con una certa arroganza, perché sicuramente la soluzione imposta si rivelata non competitiva".

Conte 'canta' Vasco Rossi: "Una splendida giornata"

"Oggi è una splendida giornata. Per la Sardegna. Per il Movimento 5 Stelle. Per chi ha voglia di cambiare". Lo scrive su Instagram Giuseppe Conte postando un'immagine con Alessandra Todde e la canzone 'Splendida giornata' di Vasco Rossi.