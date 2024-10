Il voto al Governo dopo i primi 100 giorni “è assolutamente insufficiente e negativo”: è il parere di Giuseppe Conte, leader del M5s, espresso prima di un appuntamento elettorale a Milano.

“Hanno fatto una manovra recessiva e non c'è nessun coraggio e nessun investimento. Una manovra nel segno dell'austerity - aggiunge Conte - e in questi primi cento giorni il governo si è rimangiato tutte le promesse fatte in campagna elettorale, come sulle trivellazioni, sulle accise e adesso ovviamente arriverà anche il Mes”.

Insomma, secondo Conte “il Governo è stato coerente fin qui soltanto nella lotta ai poveri - conclude - perché aveva annunciato lo smantellamento del reddito cittadinanza e sta perseverando in questo obiettivo che porterà a un disastro sociale”.