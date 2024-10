Laddove in altri Paesi europei aumenta la preoccupazione per l'impennata dei contagi da coronavirus, il governo Conte si dice fiducioso per la situazione in Italia.

"Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico - dichiara -, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un incontro a Bari.

"Il lockdown é stato un momento per molti versi arduo ma oggi, continuando a vigilare, possiamo con fiducia attendere all'opera di ricostruzione più di altri Paesi - ha spiegato il premier Giuseppe Conte -. Noi ora possiamo dedicarci alla ripartenza del Paese".

"Sul Piano nazionale di ripresa - ha proseguito - dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento. Dobbiamo trovare il metodo per approntare questo Piano nazionale, coinvolgendo Parlamento e tutte le forze politiche, compresa l'opposizione".