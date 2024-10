Chiudere la campagna elettorale in Sardegna con un comizio di Elly Schlein insieme Giuseppe Conte? “Abbiamo registrato questa apertura” del presidente del M5s. È quanto rispondono fonti del Nazareno dopo le parole di Conte ieri a Nuoro.

“Non sono innamorato dei palchi, sono propenso a stare in mezzo alla gente, ma naturalmente sono disponibilissimo a offrire tutto il sostegno a questo progetto politico delle regionali in Sardegna. Sarà Alessandra Todde che sta organizzando l'ultima settimana a decidere il da farsi sulla chiusura della campagna elettorale, io do sin da ora la mia disponibilità” ha detto ieri il leader del Movimento 5 Stelle.