"E' un fatto oggettivo che chi oggi vota per Soru favorisce il centrodestra: quei voti non lo porteranno sicuramente in consiglio regionale ma favoriranno il centrodestra, favoriranno Truzzu". Lo ha detto a Nuoro il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s Alessandra Todde, a margine di un incontro con i sindacati e il mondo della sanità.

"A me non piace parlare di voto utile perché trovo che il voto sia sempre utile - ha sottolineato Conte - ma è bene che cittadini vadano a votare perché il voto per il cambiamento della Sardegna, governata malissimo negli ultimi anni, non può che essere espresso per la candidata del centrosinistra Alessandra Todde".