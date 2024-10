Il premier Giuseppe Conte si presenterà alle 12 alla Camera e domattina in Senato per rilanciare la propria azione di Governo. E' l'ora della verità per l'Esecutivo dopo la rottura con Matteo Renzi, uno strappo sempre più difficile da ricucire nonostante l'appello del leader dem Nicola Zingaretti alle "forze democratiche, liberali e europeiste" per un'unità "per salvare il paese".

I numeri, soprattutto al Senato, sembrerebbero garantire una maggioranza relativa anche grazie all'astensione di Italia viva. Quanto basta per tenere in piedi il Governo, ma non per risolvere tutti i problemi affiorati nelle ultime settimane.

Alla Camera, invece, il gruppo di Italia viva sembra meno unito con Vito De Filippo e Michela Rostan che annunciano il voto per la fiducia. Dopo il passo indietro dell'Udc, non si profila all'orizzonte un gruppo di costruttori in grado di garantire una maggioranza assoluta al Senato, dove Conte potrà contare a quanto pare su 151 senatori.