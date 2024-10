Consultazioni in corso fra il presidente della Camera Roberto Fico e le delegazioni dei partiti per valutare l'esistenza di una maggioranza a sostegno del premier Conte. La delegazione del M5s, dopo l'incontro, si è soffermata a parlare con la stampa. "Abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi - ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi - che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovrà fare, e che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo".

"Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile - prosegue Crimi - e frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza. E su quella che ancora si può costruire un grande lavoro. È necessario dare una risposta in tempi rapidi, efficace e determinata. Sul tema dei ristori e del sostegno alle imprese deve esserci un netto lavoro di prosecuzione e miglioramento del percorso già fatto. Su questo siamo disposti a lavorare. Abbiamo chiesto che siano accantonati alcune temi, strumentali e divisi, penso al Mes" e "prendere atto che non c'è una maggioranza" che lo appoggia e quindi che "venga tolto dall'agenda e ci si concentri sulle questioni che hanno un sentire comune e siano più importanti".

"Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza questo anno e mezzo per dare al Paese un governo nel più breve tempo possibile, che è quello di cui abbiamo bisogno. Ci immaginiamo altri incontri anche con altre forze politiche. Ci sono da portare a termine le riforme istituzionali, la cornice attorno al taglio dei parlamentari, che dovevano essere realizzate a che hanno avuto uno stop".

Dopo i pentastellati toccherà a Pd, Iv e LeU.