Si terranno il 24 gennaio alle 10.30 e il 3 febbraio, in forma statuaria le sedute del Consiglio regionale.

Nella prima saranno discusse le mozioni 142 (Agus e più) sulla prossima scadenza del regime di continuità territoriale aerea, sull'impossibilità di prenotare biglietti aerei nei voli di linea in partenza dal 17 aprile 2020 nelle rotte soggette a oneri di servizio pubblico da e verso gli scali isolani e sugli obiettivi di legislatura in tema di trasporto aereo e diritto alla mobilità, 133 (Moriconi e più) sulla valutazione degli effetti dell'accordo del 7 novembre 2019, stipulato tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna e la sua eventuale rettifica e la Risoluzione numero 7, approvata all’unanimità dalla Seconda commissione il 14 novembre 2019, sulla necessità di adoperarsi con urgenza per la salvaguardia dei posti di lavoro nella vertenza Auchan-Conad.

Nella seconda si parlerà dellala vertenza dei costi dei trasporti marittimi. L’anteprima sarà alle 11.00, con un’Assemblea aperta anche ai Parlamentari sardi, ai sottosegretari, ai rappresentanti del Cal e dell’Anci e agli europarlamentari eletti in Sardegna.