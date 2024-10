Non è stato raggiunto nessun accordo in Consiglio regionale, fra maggioranza e opposizione, sull'ordine del giorno relativo agli spostamenti dalle Regioni rosse in Sardegna per i proprietari delle seconde case. II documento non è stato votato.

Ieri erano filtrate sensazioni positive su una possibile svolta. La decisione è stata fortemente criticata dal capogruppo del Psd'Az, Franco Mula, che ha sottolineato come il documento non fosse stato ritirato da nessuno dei presentatori.

Il presidente Pais ha quindi comunicato la convocazione della commissione Bilancio, mercoledì 17 marzo alle 12, e ha poi annunciato la convocazione del Consiglio al domicilio.