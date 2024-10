Un minuto di silenzio questa mattina in Consiglio regionale per la scomparsa dell'assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. La seduta dell'Aula era in programma alle 9.30, convocata per la discussione del disegno di legge sul Piano casa, ma non si terrà in segno di rispetto per la triste scomparsa.

"E' scomparso un politico, un avvocato, ma soprattutto un uomo competente, capace, intelligente, e allo stesso tempo riservato e gentile - ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais prima di chiedere il minuto di silenzio -. Roberto Frongia lascia un grande vuoto. Sarà ricordato per le sue battaglie sulle riforme e sull'insularità ma anche per la sua grande professionalità e umanità".

Sulla poltrona dell'assessore, una rosa rossa in segno di cordoglio. I lavori riprenderanno il 28 dicembre alle 9,30. "Per la sua famiglia e per i Riformatori è una perdita irreparabile - ha dichiarato in Aula, visibilmente commosso, il consigliere Michele Cossa -, conservo il ricordo di trent'anni di amicizia e di impegno in tante battaglie. L'ultima, quella per il riconoscimento del principio di insularità che ha determinato una coesione nella politica sarda che raramente si è potuta vedere".

Cossa ha ringraziato i presidenti di Regione e Consiglio regionale, i consiglieri e i capigruppo "che hanno voluto onorare così Roberto". "Perdiamo un amico, un uomo politico limpido in tutte le sue azioni, un amministratore lucido e determinato - ha concluso -, ma ci resta un esempio da seguire e noi lo seguiremo".