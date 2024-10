Sono 15 i consiglieri regionali in attesa di conoscere la decisione del Tar di Cagliari, che dovrebbe arrivare tra poche ore, relativa alle adesioni tecniche contestate dopo le elezioni di febbraio.

Massima attenzione in casa Lega: i consiglieri in bilico sono infatti gli otto del Carroccio, due esponenti del Gruppo Misto e cinque dei Progressisti.

Il ricorso elettorale è stato presentato da Antonio Gaia, Pierfranco Zanchetta e Marzia Cilloccu. Gaia accusa: "Le dichiarazioni delle sette liste che andiamo a contestare (Lega, Sardegna civica, Fortza Paris, Sardegna in Comune, Futuro Comune, Noi la Sardegna, Energie per l'Italia, ndr) hanno solo una facciata formale, ma non c'è stata adesione. I soggetti che hanno fornito l'appoggio sono rimasti negli stessi partiti di appartenenza. L'articolo sette dello statuto del Psd'Az, ad esempio, recita che la qualifica di sardista incompatibile con l'iscrizione o adesione a qualsiasi altro partito".

Qualora il ricorso venisse accolto la geografia del Consiglio regionale muterebbe radicalmente facendo decadere un eletto su quattro.

Non è chiaro se in quel caso seguiranno automaticamente nuove elezioni o i consiglieri saltati verranno reintegrati. "La volontà popolare - ha detto Gaia - verrebbe rispettata, visto che il presidente Christian Solinas rimarrebbe con il 46 per cento dei voti. Cambierebbero semplicemente gli assetti interni". Se non sarà emessa in giornata la sentenza potrebbe arrivare fra dieci giorni.