Il Consiglio regionale ha ripreso l'analisi della variazione di bilancio di circa 630 milioni di euro, affrontando 467 emendamenti, la maggior parte dei quali provenienti dall'opposizione. Durante i lavori, la maggioranza sta lavorando per apportare correzioni che aumenteranno le risorse destinate ai diversi settori. In particolare, è stato discusso il primo articolo della manovra, concentrato sulla sanità e sulle politiche sociali, approvato dall'Aula, con ulteriori emendamenti in fase di discussione. Nonostante le precisazioni dei consiglieri dell'opposizione su alcune voci di spesa, si è respirato un clima di collaborazione tra i membri del Consiglio.Il primo articolo della manovra prevede un aumento delle risorse di 12 milioni di euro per il cofinanziamento regionale degli interventi sanitari inclusi nel Pnrr, fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali. È stata anche stanziata una somma superiore a 161 milioni di euro per coprire le perdite del servizio sanitario regionale, in particolare delle Asl. Inoltre, sono stati aggiunti 2,3 milioni per il 2024 (1,5 milioni per il 2025 e 750mila per il 2026) per adeguare le borse di studio regionali per le scuole di specializzazione nell'ambito sanitario non medico.Un emendamento presentato dalla giunta, sostenuto da tutta l'opposizione, ha destinato 15 milioni di euro ai fondi contrattuali delle Asl per uniformare gli stipendi dei medici. Questa decisione fa seguito alle recenti critiche dei dirigenti dell'Arnas Brotzu e del Policlinico riguardanti le differenze salariali rispetto ai colleghi di altre aziende sanitarie. È stato inoltre approvato un finanziamento di 2,5 milioni di euro per la fibromialgia.