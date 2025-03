Domani mattina, il Consiglio regionale avvierà il processo decisionale per il disegno di legge 40 sulla riorganizzazione sanitaria, promosso dalla giunta guidata da Alessandra Todde e dall'assessore Armando Bartolazzi.

Questo progetto include anche la nomina di commissari per le aziende sanitarie. Dopo la pausa del fine settimana, i lavori riprenderanno con la discussione sul secondo articolo del disegno di legge, che è soggetto a circa ottanta emendamenti presentati in gran parte dall'opposizione e principalmente orientati alla soppressione.

Si prevede un dibattito unilaterale in Aula, simile a quanto accaduto nell'ultima seduta del precedente giovedì. La maggioranza mira ad accelerare i tempi per ottenere l'approvazione entro giovedì sera al fine di concludere la questione e passare alla discussione della Manovra finanziaria, attesa per iniziare il suo iter in commissione.

L'opposizione continua a ribadire la contrarietà alla norma sanitaria, "inutile - dice il centrodestra - e fatta solo per cambiare gli attuali manager, ma lo spoils system in sanità non è consentito, e si rischia di causare un danno erariale", portando dalla sua le varie prese di posizione critiche verso il testo come quelle dei sindacati e degli ordini dei medici.

Nella maggioranza, non tutti condividono la normativa, ma i più scettici, specialmente i Progressisti e il Pd, optano per l'astensione durante le discussioni in Aula. L'analisi dei 15 articoli che costituiscono il documento prenderà slancio con la valutazione degli emendamenti presentati dalla giunta, per un totale di quindici, che apportano delle modifiche alla norma.