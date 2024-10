“Sarà un autunno di riforme in cui il Consiglio regionale lavorerà per migliorare le condizioni di vita dei sardi. Oggi con l’approvazione della Riforma del sistema sanitario regionale è stato centrato un altro importante obiettivo: creare una sanità più vicina al cittadino, più efficiente e moderna”.

Esprime soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l’approvazione della Riforma del sistema sanitario regionale. “Oggi è una giornata storica: dobbiamo essere orgogliosi del risultato raggiunto in Aula. La riforma della Sanità sarda attesa da anni, fortemente voluta dal Presidente Christian Solinas e dall’assessore Mario Nieddu, è stata finalmente approvata. Ringrazio la maggioranza e l’opposizione per il lavoro svolto. Il dibattito, pur nella legittima contrapposizione delle parti, è stato vivace ma sempre animato da un grande spirito costruttivo teso a modificare in meglio una sanità che deve rispondere alle esigenze delle persone”.