“Le commissioni sono il motore dell’attività consiliare. Se le commissioni funzionano bene, il Consiglio regionale approverà leggi che caratterizzeranno questa legislatura”.

Vuole essere questo il modus operandi del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ieri pomeriggio ha riunito la Conferenza dei Presidenti di Commissione.

“Dobbiamo partire – ha detto Pais – in modo coordinato e concorde”. Il Presidente Pais ha voluto chiarire subito che la programmazione sarà bimestrale e che, per evitare sovrapposizioni tra commissioni, sarà redatto dagli uffici un calendario su cui poi la Conferenza farà le proprie osservazioni. La Conferenza dei Presidenti delle commissioni si riunirà una volta al mese per creare un coordinamento tra Presidenti ma anche per fare il punto sull’attività svolta.

Per il Presidente saranno due i criteri da seguire: creare una corretta interlocuzione con il Presidente Solinas e con la Giunta regionale con i quali ci deve essere un continuo contatto e coordinamento in modo da stabilire le priorità per non disperdere energie sia politiche che amministrative. “La mia raccomandazione – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – è che le commissioni lavorino intensamente. Ci riuniremo periodicamente per una verifica condivisa dell’andamento dell’attività di ogni singolo organismo”.

Il Presidente ha auspicato che le Commissioni in questa legislatura abbiano un vero e proprio ruolo di impulso dell’attività legislativa operando anche in sede redigente. “Il Consiglio soprattutto mediante le commissioni – ha concluso – deve assumere proprie iniziative sempre nell’ambito di una corretta dialettica con le opposizioni”.