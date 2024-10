C’e attesa per il passaggio di grado per 771 sergenti e 1.418 Vsp dell’Esercito. Un avanzamento di carriera dovuto alla vittoria del concorso per marescialli e la convalida della graduatoria. Ma c’è un piccolo problema: manca il via libera definitivo

A denunciare questa situazione è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che insieme ai suoi colleghi Davide Galantino, Wanda Ferro, Luca De Carlo, Carolina Varchi, Tommaso Foti e Paolo Trancassini hanno presentato un’interrogazione al Governo.

Vogliamo, queste le parole di Deidda “Conoscere i motivi che causano il ritardo dell'adozione di quell'atto che consentirebbe il passaggio di ruolo come i colleghi appartenenti alle altre Forze Armate e ovviamente sollecitare l'agognato via libera per dare soddisfazione ai nostri uomini e donne dell'Esercito dopo anni di blocco”.