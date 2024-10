È stata firmata ieri dall’Assessorato regionale degli Enti locali, la modifica dell’ordinanza balneare con consentirà ai “Manufatti amovibili”, installati dai titolari delle concessioni demaniali marittime, di rimanere montati sino al 31 dicembre 2020.

Il posizionamento precedentemente era “Ammesso senza limiti temporali nei litorali urbani”, mentre era consentito negli altri casi solo nel periodo compreso tra aprile e ottobre.

Il provvedimento è riferito all’installazione“di manufatti leggeri, anche prefabbricati”, e di “roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.

Fanno eccezione quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

“Attendiamo ora che si giunga alla naturale conclusione del percorso con il recepimento dell’estensione quindicennale delle concessioni marittime così come regolamentato dalla LN 145 del 30 Dicembre 2018”, ha dichiarato Dario Giagoni (Lega).