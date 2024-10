Altri big in Sardegna in vista delle elezioni comunali in programma domenica 16 giugno.

Venerdì 14 giugno sarà nell’isola la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Alle 11.30 sarà a Sassari per passeggiata con il candidato Sindaco del Centrodestra, Mariolino Andria, da piazza d'Italia fino a piazza Azuni;

Alle 13.15 ad alghero, terrà un’incontro in piazza Pino Piras con la coalizione e il candidato Sindaco del Centrodestra, Mario Conoci;

Ultimo tappa a Cagliari, alle 18.45, per un comizio in piazza Darsena (via Roma), con il candidato Sindaco, Paolo Truzzu, e i rappresentanti di tutta la coalizione di centrodestra.