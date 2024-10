Il primo passo formale verso la candidatura a sindaco di Sassari per il campo largo di Giuseppe Mascia, segretario provinciale del Pd, è stato compiuto.

Dopo il passo di lato, ieri pomeriggio, dell'ex sindaco ed ex presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, che era l'altro pretendente all'investitura da parte dei dem, oggi l'assemblea cittadina ha approvato unitariamente l'indicazione di Mascia, 49 anni, docente di Filosofia.

Domani alle 10 la scelta del partito di maggioranza relativa della coalizione di centrosinistra sarà posta al vaglio degli alleati, ma sebbene non si tratti mai di passaggi formali il via libera dovrebbe essere scontato.

"Il dibattito è stato reale, vero e serio. - assicura Mascia - Grazie al passo di lato che ha fatto Gianfranco Ganau sostenendo la mia candidatura, l'assemblea ha potuto dare mandato al segretario cittadino di portare il mio nome al tavolo della coalizione", aggiunge prima di ringraziare il suo competitor.

"Questa è una assunzione di responsabilità non solo mia, ma di un gruppo dirigente che guarda avanti e spera di avere le forze e l'intelligenza per rilanciare la città nel quadro di un territorio che ha bisogno di un nuovo modo di vedere la politica e di un nuovo modo di intendere le relazioni con la Regione Sardegna", afferma il segretario provinciale in qualità di candidato in pectore. Quanto all'incontro di domani, "che le altre forze politiche portino altri nomi è legittimo - chiosa - sarà il tavolo a vagliare la proposta più convincente e concreta".