Si chiama "Cittadini&Territorio - Sassari si rinnova" il manifesto programmatico con cui scende ufficialmente in campo il raggruppamento civico alla guida della città di Sassari da cinque anni. Questa sera al teatro Astra di Sassari c'è stata l'investitura ufficiale di Nicola Lucchi, candidato alla successione del sindaco uscente, Nanni Campus.

A lanciare la candidatura di Lucchi, insieme a Campus, è stato il consigliere regionale Antonello Peru, tra i leader di Sardegna al Centro 20Venti, che quindi si sfila dalla coalizione di centrodestra che unitariamente si è indirizzata sulla candidatura a sindaco del rettore Gavino Mariotti.

"Il nostro viaggio non si interrompe e prosegue animato dalla passione per l'interesse collettivo, dal lavoro in maniera disinteressata per la città, senza fare dei vari settori dell'amministrazione dei centri di clientela e di potere", ha detto Lucchi.

"Sassari ha una grande dimensione e grandi potenzialità, ma vive complesse dicotomie economiche, culturali e urbanistiche - ha aggiunto - per lungo tempo ho fatto politica nei partiti e ho riscontrato una grande difficoltà a far coincidere gli interessi dei gruppi dirigenti con quelli della città, perciò ho sposato con determinazione questo percorso di libertà".

Un concetto ribadito anche da Peru. "Non ci facciamo dettare l'agenda politica da nessuno - ha affermato il politico di Sorso - noi dipendiamo dai sardi e la nostra politica fonda sul protagonismo dei territori e dei cittadini".