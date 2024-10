Sono 102 in Sardegna i Comuni chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare i Consigli comunali, solo nei tre con più di 15mila abitanti (Olbia, Capoterra, Carbonia) c'è la possibilità che venga celebrato il secondo turno di ballottaggio.

Per la data, l’Isola non si allinea alla data del 3 e del 4 ottobre decisa dal ministero dell'Interno. L'orientamento della Giunta è quello di fissare la tornata una settimana dopo, per domenica 10 e lunedì 11. L'assessore degli Enti locali ha già pronta la delibera, l'ultima parola spetta comunque al presidente della Regione Christian Solinas che a breve potrebbe emanare un decreto ad hoc. Nell'Isola, si apprende da fonti vicine alla Giunta, molti Comuni stanno sollecitando affinché le amministrative d'autunno siano calendarizzate per il 10 e l'11, anche per avere - mentre la stagione turistica sarà ancora in corso - più tempo per presentare le liste. Oltretutto, andare alle urne una settimana dopo non comporterebbe nessun cambiamento dal punto di vista finanziario.