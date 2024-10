Si è svolta a Quartu Sant’Elena la terza edizione di “C'è del buono in questo mondo”, nel corso della quale Fratelli d'Italia ha lanciato la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.

Ad aprire i lavori, moderati dal dirigente Marco Porcu, è stato il presidente regionale uscente di Gioventù Nazionale Michele Pisano. Subito dopo ha preso la parola il coordinatore cittadino di FdI, Gianni Tanca, che ha denunciato “L'immobilità della Giunta comunale” e sottolineato “La forte crescita del partito, dato oltre l'11 percento, da sempre all'opposizione in questi ultimi quattro anni e mezzo”.

Tra gli interventi anche quelli dei consiglieri metropolitani Damiano Paolucci e Antonello Floris. Il consigliere regionale Fausto Piga ha presentato le attività in consiglio regionale e “La necessità di far crescere la terza città della Sardegna”, mentre un saluto è stato portato anche dal consigliere regionale quartese del Gruppo Misto Roberto Caredda

Per presidente del Consiglio comunale Tonino Dessì “Quartu è una sfida appassionante e serve bene amministrare, e Fratelli d'Italia è chiara, siamo agli antipodi della coalizione di PD ed ex PD guidata dal sindaco Delunas. Nel progetto nostro e dei nostri alleati non c'è spazio per chi ha contribuito a questa situazione".

A suo modo di vedere "Fratelli d’Italia non è un vagabondo nella nebbia, è collocato in un quadro politico di alleanze con altri partiti, se però non saranno condivise le nostre barriere etiche, è in grado di correre in solitudine, possedendo le competenze e capacità necessarie per guidare la Città".

“Il movimento – queste le parole del deputato Salvatore Deidda – che più ha rappresentato l'opposizione all'amministrazione attuale è Fratelli d'Italia, che ora si candida ad offrire alla città una classe dirigente formata dalla nostra scuola politica, da chi proviene dalla militanza e dal mondo civico, ma anche da tutti coloro che credono fortemente nella necessità di coerenza e discontinuità”.

"Siamo entusiasti – queste le parole di Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale, è intervenuto: per questa grande partecipazione a Quartu, una città importantissima che va al voto e che purtroppo ha uno dei più alti tassi di disoccupazione giovanile in Italia. La destra si deve far trovare pronta, tracceremo la rotta per le sfide politiche che ci attendono”.