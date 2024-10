Alle comunali di Nuoro si andrà al ballottaggio fra il sindaco uscente Andrea Soddu e il candidato di centrodestra Pietro Sanna. Una battaglia a due dunque, che ha visto i rispettivi candidati imporsi nettamente sugli inseguitori.

Fra questi ultimi anche il candidato di centrosinistra, vincitore delle primarie, Carlo Prevosto, che si è fermato all'11%, mentre il Pd, dal quale era sostenuto, ha chiuso solamente al 6%.

"Come detto con franchezza in campagna elettorale, abbiamo preso in mano un Partito Democratico dilaniato e indebolito da scissioni e lotte intestine", ha dichiarato Prevosto.

"Ci siamo proposti 2 obiettivi: il primo di restituire al Pd la sua consistenza elettorale, scopo raggiunto rispetto al dato delle regionali; secondo offrire un alternativa di governo alla città di Nuoro. Dobbiamo onestamente ammettere di non essere stati in grado di spiegarlo agli elettori. Riconosciamo il successo di Andrea Soddu invitando gli elettori di centro-sinistra a sostenerlo al ballottaggio", conclude il candidato nuorese.