“Scelgo il futuro e lo sviluppo per Cagliari. Scelgo lei, scelgo Francesca Ghirra”. Si conclude così un post su Facebook dell’ex Sindaco di Cagliari Massimo Zedda per sostenere la candidatura a Sindaco per il centrosinistra di Francesca Ghirra.

Un post che serve anche per un bilancio: “La nostra città – aggiunge Zedda – non è mai stata così piena di turisti. Fino a pochi anni fa eravamo solo una tappa di passaggio verso altre località del Golfo degli Angeli. Ora, passeggiando per le nostre strade, si sentono parlare tutte le lingue del mondo. In un periodo brevissimo si sono moltiplicate le strutture ricettive, e con esse i posti di lavoro, diversi imprenditori hanno già presentato progetti per nuovi alberghi”.

A suo modo di vedere “La crescita è stata costante. Dal 2015 al 2018, le presenze sono cresciute di 150.000 unità passando da 430.000 a 580.000. In pochi anni Cagliari è diventata una tra le mete turistiche più ambite, il riconoscimento della sua bellezza e del suo fascino l'ha fatta scegliere quale città più gradita ai turisti nel 2016, alla borsa del turismo BTO”.

“Non a caso – ribadisce – la nostra città sempre più spesso viene scelta come sede di importanti eventi congressuali, con l'arrivo di migliaia di partecipanti. L'evento Connect di questi giorni è un chiaro esempio del lavoro fatto nel 2017 dalla precedente Giunta regionale, dal Comune di Cagliari e dall’aeroporto di Elmas per ospitare l’iniziativa nel 2019. Sono 600 gli operatori delle società aeroportuali e 80 le compagnie aeree di tutto il mondo, ospitati alla passeggiata coperta del Bastione San Remy, riaperta dopo anni di lavori e restituita alla città”.

“Chi non riconosce questo straordinario cambiamento, così decisivo per lo sviluppo della città, probabilmente, nella migliore delle ipotesi, vive altrove, oppure – conclude Zedda – osserva Cagliari dalla parte sbagliata del cannocchiale”.