La lista Verdes, con candidato sindaco di Cagliari Angelo Cremone, è stata riammessa dal Tar alla competizione elettorale.

Quella per la guida del capoluogo torna ad essere una corsa a tre. L'ambientalista di Portoscuso è stato riabilitato nel primo pomeriggio di oggi, dopo che erano stati depositati tutti gli atti da parte della Commissione elettorale che il 20 maggio aveva escluso Cremone per non aver raggiunto le 350 firme necessarie alla presentazione della lista.

A presentare il ricorso, giovedì scorso, era stato l'avvocato Andrea Pubusa. Secondo il legale di Cremone la commissione elettorale avrebbe dovuto considerare anche i nomi dei due presentatori della lista. Per l'avvocato inoltre , tra le 21 firme escluse perché ritenute illeggibili, alcune dovevano essere recuperate.

Oggi la vicenda si è risolta con la riabilitazione del leader di Verdes dopo il dibattito in aula.

Angelo Cremone sfiderà Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, e Francesca Ghirra che guiderà il centrosinistra. Con la terza candidatura si ripresenta la possibilità di ballottaggio se nessuno dei tre raggiungerà il cinquanta per cento più uno al primo turno.