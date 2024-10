“Sono fiera e orgogliosa del risultato ottenuto. Frutto di una campagna elettorale intensa, appassionata, vera, condotta in mezzo alla gente, la vera politica come la intendo io”.

Queste le prime parole di Piea Monica Pulina, la riconfermata Consigliera comunale di Alghero. “Il cittadino – queste ancora le sue parole – è il primo protagonista del percorso politico, la vera risorsa attraverso il quale possono nascere progetti finalizzati a dare risposte concrete alla città”.

“É la prima volta che la lega si presenta alle amministrative in città, é stato un successo per il partito e un grande successo personale, sono stata la più votata del partito é questo mi riempie di orgoglio e mi sprona a continuare questo mio percorso. Ho sposato la politica della Lega – ha aggiunto la Pulina –, un partito che ha saputo intercettare i bisogni dei cittadini, che fa politica seria, appassionata, trasparente, così come sono io nella vita di tutti i giorni e nella mia professione che amo da morire”. “Mettermi a disposizione del prossimo – ha concluso – è il mio fare comune e quotidiano, così vivo la politica e per questo i cittadini mi hanno voluto premiare con questo importante risultato”.