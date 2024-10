Ultimi giorni di campagna elettorale anche ad Alghero in vista dell’appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno. I due candidati a sindaco, Marco Tedde e Raimondo Cacciotto, chiuderanno con le rispettive coalizioni nella stessa piazza e in giornate differenti.

La Coalizione di Centrodestra liberale, sardista e civica chiuderà la campagna elettorale domani, giovedì 6 giugno, alle 19, in piazza Porta Terra. All’incontro di chiusura saranno presenti tutte le liste che in questo ultimo mese hanno contribuito a trasmettere il “progetto dell’Alguer de Demà”: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Psd’Az, UDC-Patto per Alghero, Prima Alghero, con loro il candidato sindaco Marco Tedde che terrà il discorso conclusivo che accompagnerà i cittadini nel fine settimana del voto.

“Siamo certi che i cittadini sceglieranno la coalizione che subito dopo la vittoria sarà in grado di governare e che avrà la capacità di incidere positivamente nel futuro della città. Per l'Alghero del futuro è necessaria esperienza, capacità amministrativa e volontà di costruire con i propri cittadini! La Coalizione di Centrodestra liberale, sardista e civica ha tutte queste qualità, i 142 candidati hanno incontrato la città, ascoltato le persone quartiere per quartiere e valutato criticità ed emergenze. È stata una campagna elettorale che ha coinvolto tutti i candidati e le liste in maniera paritaria e ha consentito di fare squadra”, afferma il candidato sindaco Marco Tedde.

Venerdì 7 giugno, invece, a sostegno della candidatura di Marco Tedde arriverà ad Alghero la Ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. In mattinata è previsto anche un punto stampa.

E proprio venerdì 7 giugno alle 18.30, in piazza Porta Terra, si chiuderà la campagna elettorale di Raimondo Cacciotto. All’evento finale interverrà la presidente della Regione Alessandra Todde, gli assessori regionali del territorio e altri rappresentanti istituzionali.

“Sarà l’occasione per celebrare il percorso fatto fin qui con i partiti e le liste che compongono la coalizione ‘Progetto Alghero’ (Campo largo e forze civiche centriste) che sostengono la candidatura di Cacciotto: Alleanza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle, Noi riformiAmo Alghero, Città viva, Orizzonte comune – Podemos, Partito democratico, Alghero al centro e Futuro comune – si legge in una nota – In queste settimane di campagna elettorale Raimondo Cacciotto e i candidati della coalizione hanno incontrato cittadine e cittadini, associazioni, operatori economici, associazioni di categoria e gli attori economici, sociali e culturali della città e del territorio, raccogliendo istanze, proposte e soluzioni e venerdì sarà l’occasione per un ultimo appello al voto. Sarà anche un modo per festeggiare queste settimane di impegno e di ascolto e per darsi appuntamento alle urne nelle giornate del voto di sabato e domenica”.