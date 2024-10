“Sconfitta netta. Non è bastata la lista civica “Per Alghero con Mario Bruno”, la più votata in città con quasi il 17% di voti e con i consiglieri di gran lunga più votati, ad attenuare il distacco. Non è bastata l’unità del centrosinistra. Non sono bastati gli oggettivi risultati raggiunti e i progetti concreti da avviare immediatamente”.

Queste le parole postate su Facebook dall’ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, che aggiunge: “È una sconfitta che rivela soprattutto il fatto che il nostro lavoro e la nostra progettualità non sono entrate evidentemente nelle corde della maggioranza degli algheresi. Controvento, certamente, ci abbiamo provato con tutte le nostre forze ad ascoltare, a spiegare, ad agire. Grazie a chi ci ha sostenuto e votato, grazie a chi ha collaborato attivamente in questi anni e anche a chi si è limitato alla critica, anch’essa preziosa. Il lavoro di un sindaco, come l’agricoltore, vede il momento della semina e poi quello del raccolto. I frutti li vede e li coglie la città, al momento opportuno. E questo, almeno interiormente, ripaga e gratifica”.

“Ora saremo opposizione in Consiglio – queste ancora le sue parole – e agiremo in Città, avremo tempo per riorganizzare e per ritornare a fare politica e non solo amministrazione, per coinvolgere tutti, infornare e formare tutti, consolidare una classe dirigente che sta emergendo, giovane e competente. Non so se sono stato un buon sindaco, posso solo dirvi che non mi sono risparmiato e che ho amato con tutte le mie forze la città che ho avuto l’onore di servire”.

Un grazie a tutti gli assessori, i segretari generali, i dirigenti, il personale del comune e delle partecipate, le associazioni, i comitati di quartiere e le consulte, i cittadini attivi e tutti coloro che hanno collaborato con me. Grazie a chi mi ha accordato ancora fiducia – ha concluso Bruno -. Chiedo scusa se a volte ho perso la pazienza perché volevo vedere i risultati subito. Resterò responsabilmente all’opposizione, vigile, attento, propositivo e fermo, insieme ai colleghi consiglieri di minoranza per rispetto del ruolo assegnato e a tutela anche del lavoro svolto. Grazie a tutti”.