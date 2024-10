Gavino Mariotti potrebbe essere il candidato sindaco del centrodestra per Sassari. È quanto emerge dal vertice della coalizione iniziato questo pomeriggio nella sede di Fdi a Oristano.

L'accordo sull'attuale rettore dell'Università turritana sarebbe raggiunto con tutti, tranne Sardegna al centro 20 Venti, il cui referente Antonello Peru si era già schierato con Nicola Lucchi, assessore uscente dell'Urbanistica e dello Sviluppo turistico della giunta Campus che domani presenterà ufficialmente la candidatura a Sassari.

Resta il nodo di Alghero, ricorrente il nome di Marco Tedde (Fi), che pur non essendo stato eletto in Consiglio regionale ha ottenuto un buon risultato alle urne, così come il nome dei Riformatori, Francesco Marinaro, e di Michele Pais per la Lega.

Ma la Lega punterebbe su Cagliari, l'altro scoglio da superare e su cui la discussione è in corso, da sola - magari con l'ex vice presidente della Regione Alessandra Zedda - o con il Psd'Az, che potrebbe schierare l'ex assessore regionale del turismo Gianni Chessa.

A far leva sul risultato delle urne delle regionali sono i Riformatori, ora quarta forza della coalizione, che potrebbero non voler restare a secco. Il loro nome per il capoluogo è quello dell'attuale vice sindaco e assessore del Verde pubblico Giorgio Angius.