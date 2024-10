Mariano Brianda , ex giudice, sconfitto 5 anni fa con il centrosinistra al ballottaggio dall'attuale primo cittadino, Nanni Campus, ci riprova e si candida sindaco per le elezioni amministrative della prossima primavera a Sassari .

Brianda ha annunciato oggi ufficializzare la sua candidatura a sindaco, alla guida della "Costituente per Sassari", un movimento che lui stesso descrive come rivoluzionario.

" In questi anni - ha spiegato - abbiamo avviato un percorso per la Costituente per Sassari, con numerosi incontri con la città. Un lavoro che nessun partito aveva mai fatto, interpellare i cittadini. La Costituente è diventata così una realtà viva di Sassari, con un programma basato su macroaree che mette al centro il coinvolgimento dei cittadini ”. " A novembre abbiamo presentato in Consiglio una proposta di modifica dello Statuto comunale per consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città. Questo - ha sottolineato - sarà il nostro primo punto del programma di governo ".

La Costituente per Sassari è aperta a tutti i partiti, di centrosinistra e di centrodestra, di cui si propone di risollevarne le sorti. " Noi colmiamo un vuoto. Non vogliamo che i partiti siano cancellati, ma aiutati. Hanno dimostrato una totale insufficienza, non sono più adeguate alle richieste e alle aspettative dei cittadini ", ha precisato Brianda, affiancato dall'ex presidente del Consiglio comunale Piero Frau . " Molti partiti si sono già avvicinati alla Costituente, sia dal centrosinistra sia dal centrodestra, e noi siamo pronti a coinvolgerli. Il nostro progetto propone un governo di cittadini, una grande coalizione con guida civica, supportata dai partiti ". Una coalizione ampia che sarà composta da più liste: " ci saranno liste di quartiere, di volontariato, di giovani. Il nostro scopo - ha chiarito l'aspirante sindaco - è costruire insieme una nuova Sassari ".