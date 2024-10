Le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale a Ovodda schierano una squadra di giovani motivati e riuniti dall’intento condiviso di servire una comunità, ricca di potenzialità, con iniziative valide e incisive sul piano economico, occupazionale, sociale e culturale. Ilenia Vacca guida la compagine locale e si candida a ricoprire il ruolo di primo cittadino con il sostegno di Sandra Cinelli, Giulia Curreli, Lorenzo Marras, Raffaella Mura,

Claudio Mattu, Maria Moro, Paolo Murru, Carlo Puddu, Pietro Soddu, Elisa Soru. Nessun’altra lista è stata presentata allo scadere dei termini, così come era già accaduto 5 anni fa quando Cristina Sedda, la sindaca uscente, aveva ottenuto per la terza volta consecutiva il mandato ad amministrare il centro barbaricino.

‘Impegno Comune Ovodda 21-26’ è il tratto grafico che campeggia sul simbolo che qualifica il progetto. "Siamo prontissimi e molto emozionati per questa nuova avventura", spiega Ilenia Vacca nel suo profilo Facebook, ufficializzando la sua candidatura e presentando la squadra di lavoro che la affiancherà. "È importante che siano i giovani a mettersi in gioco in prima persona mettendosi a disposizione di tutta la comunità dal momento che viviamo in una società complessa che è sempre in rapida evoluzione - sostiene l’aspirante sindaca -. Per questo ci vengono chieste nuove ed ulteriori competenze al fine di trovare percorsi innovativi all'interno di questa complessità".