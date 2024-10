Quattro candidati sindaco in corsa per le prossime comunali a Monserrato, quasi ventimila abitanti, ex frazione di Cagliari, ora uno dei più importanti centri della Città metropolitana.

L'8 e 9 giugno (eventuale turno di ballottaggio il 23 e 24) ci riprova il primo cittadino uscente Tomaso Locci: domani a mezzogiorno il termine ultimo per il deposito degli elenchi degli aspiranti consiglieri, ma con lui dovrebbero esserci tre liste, Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana.

Il centrodestra ha puntato da tempo su Alberto Corda. Cinque le liste: Riformatori, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Alleanza Sardegna e Monserrato in movimento. A

contendersi la guida del municipio c'è poi Efisio Sanna sostenuto dal Pd e due civiche, Adesso Sardegna e Cultura-libertà. Valentina Picciau invece, attuale consigliera di minoranza, sarà appoggiata dal Movimento cinquestelle e dalle liste La svolta, Pauli Monserrato e Uniti per Monserrato.