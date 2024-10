“Vorrei esprimere con poche parole quanto mi passa per la testa, e riuscire invece a raccontarvi ogni singola emozione nei prossimi 5 anni incontrandoci e guardandoci negli occhi, come ho sempre preferito fare”.

A dirlo è Paola Casula, appena riconfermata di Guasila che rimarca: “Sono pronta a lavorare nuovamente per Guasila, perché io sono sempre stata convinta che i Guasilesi stavolta avrebbero scelto con il cuore”.

“Metto – queste le sue parole – anche per i prossimi 5 anni la mia vita a disposizione di tutti voi. Dei tanti che ci hanno sostenuto e di chi ha pensato fosse invece necessario un cambiamento, sperando di potervi incontrare nei prossimi giorni, mesi e anni e raccontarvi la verità, quella che troppo spesso è stata nascosta o raggirata”.

“Grazie ai consiglieri comunali uscenti, a tutti e tutte, perché con le loro azioni mi hanno insegnato tanto, nel bene e nel male. Grazie soprattutto – ha sottolineato Casula – ad un grande Uomo, il mio vicesindaco, che con i suoi consigli mi ha sempre dato la forza e la pazienza di andare avanti, in particolare in quei momenti dove la cattiveria e l'invidia sembrava prevalere”.

“Grazie ai candidati e alle candidate – ha sottolineato – che mi hanno supportato e hanno scelto di accompagnarmi in questa nuova avventura, per avermi dato fiducia, e a tutti i nostri sostenitori che ci hanno rassicurato in questo mese. I miei più sinceri auguri per le nuove consigliere elette Erica Arriu, Consuelo Palmas, Helena Sailis, Marta Marras, Paola Carta, Silvia Soru e i nuovi consiglieri eletti Sergio Angioni e Alessandro Angioni”.

“Con Susanna Medas, Giorgio Sailis, Carlo Sailis e Paolo Masili sono sicura continueremo a lavorare insieme come avvenuto nella precedente amministrazione con i consiglieri non eletti. Abbiamo fatto la storia – ha concluso Casula –, e permettetemi di essere felice anche per questo nuovo consiglio in rosa”.