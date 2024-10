La lista Movimento civico, a sostegno della candidata sindaco di centrodestra Alessandra Zedda, presenterà ricorso al Tar contro l'esclusione alle prossime amministrative dell'8 e 9 giugno, decretata ieri dall'Ufficio centrale elettorale del Comune di Cagliari.

Il reclamo è stato annunciato questa mattina dal portavoce della civica Simone Paini: potrebbe essere presentato già questa sera dai legali incaricati di seguire la vicenda. I tempi, è stato spiegato nell'incontro con i giornalisti a cui era presente anche Alessandra Zedda, sono regolati dalla legge. Ma sono anche stretti. Il tribunale amministrativo regionale dovrebbe pronunciarsi entro la settimana. Ma, in caso di mancato accoglimento del ricorso, la civica andrà al Consiglio di Stato. Il quadro dovrebbe essere definito nell'arco di sette giorni, esclusi i non lavorativi.

I problemi riscontrati dall'Ufficio elettorale sono due: numero di firme insufficiente, e 22 candidati in lista accettati anziché 23. Non è stato contestato il ritardo: per questo motivo (sei minuti in più) inizialmente la lista era stata ammessa con riserva in attesa della decisione dell'Ufficio elettorale. "Ora il ritardo è stato escluso - ha spiegato Paini - I nostri delegati erano presenti prima delle 12 anche nelle sede di via Sonnino per risolvere i primi problemi sollevati".

Rimangono le altre due ragioni che hanno portato all'esclusione. La prima: "Le firme le abbiamo regolarmente depositate tutte - afferma il portavoce del Movimento - ma ora risulta che ne manchino 16. Ci chiediamo dove possano essere finite". La seconda: "Noi abbiamo depositato la lista con 23 candidature, adesso risultano invece due candidature identiche per cui il numero è sceso a 22. Ma se questo problema ci fosse stato esposto subito avremmo avuto 24 ore per sanarlo".

Nel ricorso sarà eccepita anche una questione di costituzionalità relativa alla raccolta delle firme per le liste civiche. "Siamo fiduciosi che si possa dimostrare che le liste erano complete - ha sottolineato la candidata sindaco Alessandra Zedda - Sono convinta che, comunque vada, la lista, formata da giovani, commercianti e imprenditori, saprà dare il suo contributo".