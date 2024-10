Un tour delle borgate in camper per il candidato Sindaco per il Movimento Cinque Stelle,Maurilio Murru, che sabato 13 aprile incontrerà gli abitanti di Saccheddu (prima tappa verso le 9.00), Campanedda, La Corte, Palmadula, Argentiera, La Pedraia e Biancareddu.

La giornata, nell’idea di Murru, servirà per condividere problemi e parlare di soluzioni per queste comunità spesso dimenticate perché lontane dal centro urbano e costrette a vivere in situazioni di carenza di servizi e mancanza di progetti di sviluppo.