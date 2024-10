“Come vi avevo già annunciato nei mesi scorsi la SS 291 sarà completata e in quest’ottica oggi è stato compiuto un ulteriore passo avanti: il Cipe ha infatti approvato il progetto”.

La parlamentare algherese Paola Deiana commenta il parere favorevole concesso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al progetto per il completamente della quattro corsie Sassari-Alghero.

“Una notizia che mi riempie di gioia e che arriva, come ben tutti sappiamo, dopo un lungo percorso travagliato. Ma le difficoltà – precisa la deputata del Movimento 5 stelle - non mi hanno mai fermata perché mossa dalla determinazione di dare una risposta concreta alle esigenze del mio territorio”.

La Capogruppo della Commissione Ambiente alla Camera ricorda anche alcune tappe e suoi interventi fondamentali: “Nonostante le complicazioni, tra i numerosi passaggi, siamo riusciti ad avere il via libera del Consiglio dei Ministri, a ribaltare il parere negativo di MATTM e MIBAC alla dichiarazione di compatibilità ambientale, e nel 2018, all’interno del decreto fiscale, abbiamo prorogato il finanziamento per un anno. Ovviamente, questo non è stato sufficiente perché nel frattempo non abbiamo risolto la questione e quindi, all’interno della legge di bilancio 2019 per il 2020 e 2021 siamo riusciti a prorogare i finanziamenti per altri due anni”.

Inoltre, la parlamentare Paola Deiana tiene a ringraziare i Ministri “che mi hanno aiutato in questa battaglia” e i numerosi tecnici del Ministero “per la disponibilità cha hanno sempre manifestato”.