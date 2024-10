L'esponente del Pd Piero Comandini per la minoranza e il sindaco di Buddusò Giovanni Antonio Satta dei Riformatori, per la maggioranza, sono stati eletti questa mattina vicepresidenti del Consiglio regionale.

Hanno votato in 59, assente il presidente Christian Solinas (Psd'Az), impegnato a Roma con il ministro Toninelli.

Satta ha ricevuto 30 voti, qualcuno in meno rispetto a quelli attesi in base ai numero del centrodestra. Comandini 20 voti, due in più rispetto alla consistenza delle forze di centrosinistra.

Sette voti sono andati a Roberto Li Gioi (M5S), uno in più di quelli attesi, considerato che i consiglieri del suo gruppo sono 6, e uno a Giorgio Oppi (Udc), il decano del Consiglio.