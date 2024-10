Il consigliere regionale di Forza Italia e componenti della commissione Bilancio, Emanuele Cera , chiede un confronto con gli altri partiti della maggioranza sul collegato alla Finanziaria intorno al quale c'è " tanta confusione e diverse palesi contraddizioni ", sottolineando come " da sempre in questa legislatura è mancato il confronto e il dialogo ed è sempre più evidente lo scollamento e la distanza che esiste tra la giunta e il consiglio ".

Secondo Cera ci sarebbe una situazione di caos in maggioranza " dove ognuno si sente legittimato ad agire e muoversi in autonomia senza riferimento alcuno, senza rispetto degli accordi e degli impegni presi, caos totale , un amara ma palese constatazione che ha causato l'accumulo di forti ritardi e dimostrato scarsa visione politica e amministrativa "e il nodo sarebbero gli emendamenti al collegato in esame in commissione.

" Ieri la giunta ha presentato in commissione bilancio, senza averli concordati con nessuno, decisioni di emendamenti completamente scollati e lontani da una visione d'insieme che necessita in ogni amministrazione che si rispetti", ha dichiarato il consigliere, che critica anche la bocciatura di tutti i correttivi da lui presentati riguardo all'Oristanese.

" Se non verranno prese in considerazione le nostre proposte, sarò costretto, mio ​​malgrado, a non votare il collegato - chiede Cera al suo partito e agli alleati, annunciando - invito i colleghi a fare altrettanto, così come inviterò i colleghi di partito ad un incontro urgente e necessario per cercare di capire in quale direzione andare e quale posizione politica assumere ".

