"Vi scrivo con tantissima emozione. Non riuscivo a farlo prima, e ho pensato giusto farlo adesso in quanto le cose vanno meglio. Sono ancora ricoverato al Mater Olbia, in questa splendida e speciale struttura, dove in tutte le maniere hanno dato il massimo dell’efficienza per poter curare me e tutte le persone che soffrono. Sto meglio, non ho più il casco e nemmeno l’ossigeno. Ringrazio tutta l’equipe, a partire da tutti i medici davvero preparati, infermieri, Oss, addetti a tutto".

Così su Facebook il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Cocciu aggiorna gli utenti sulle suo condizioni di salute. "Ma il pensiero più grande va a voi - prosegue -. Inizio a leggere tutti i messaggi ai quali non son riuscito a rispondere e mi faccio prendere dalla commozione. Durante questi giorni di serie difficoltà fisiche voi eravate intorno a me senza che io me ne accorgessi. Perdonatemi se non ho potuto rispondere, ma non riuscivo".

"Sono davvero fortunato - scrive -. Ho tante persone che mi vogliono bene. Ora continuerò le cure, non potete immaginare la gioia che ho provato nel ritrovarvi così presenti. Il ricovero continua, spero di poter tornare presto alla normalità e occuparmi di ciò che faccio quotidianamente da più di 20 anni: dedicarmi al bene pubblico e stare in mezzo alla gente".

"Spero di continuare a rompervi le scatole presto per ricordarvi che sono sempre candidato per le Elezioni Comunali di Olbia. Mi avete fatto mancare ancora una volta il fiato -conclude -. Grazie per la vostra vicinanza, siete stati speciali. Un abbraccio".