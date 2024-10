La nuova indagine annuale "Governance Poll", effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi sul quotidiano, evidenzia come in Sardegna siano crollati gli indici di gradimento di sindaci e presidente. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase di relativa ripresa.

Su 17 presidenti di Regione a elezione diretta, nella graduatoria in base al risultato 2021 confrontato con quello del 2020, Solinas si piazza al 14esimo posto ex aequo col governatore del Lazio, Zingaretti, passando dal 48% al 43%, con un calo del 5%, che si riduce al 4,8% se si prende in considerazione il consenso nel giorno delle elezioni, il 20 marzo 2019.

Il Governance Poll prende in considerazione anche l'indice di gradimento dei sindaci delle città capoluogo di provincia, stilando una graduatoria in base al risultato 2021 e facendo un confronto con i voti ottenuti il giorno dell'elezione.

Nella top 10 spicca il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, che si piazza al sesto posto nonostante un calo del 7,5% (dal 67% del 2020 all'attuale 59,5%). Segue Andrea Lutzu, sindaco di Oristano dal 2017, al 17esimo posto: calo anche per lui, del 7,8% (dal 65,3% al 57,5%).

Più in fondo alla classifica il primo cittadino di Sassari, Nanni Campus, in carica dal 2019 che si posiziona al 70esimo posto, con il 50% (-6,2%) e quindi Paolo Truzzu, alla guida del Comune di Cagliari dal 2019, 99esimo con solo il 42% (-8,1%).