Il candidato sindaco a Cagliari del Movimento 5 Stelle, Alessandro Murenu, è stato espulso dal partito che ha rinunciato a correre alle prossime elezioni comunali nel capoluogo. "A Murenu - si legge in una nota - è stata revocata la certificazione e l'uso del simbolo. Non ci saranno candidati sindaci a Cagliari".

La decisione arriva dopo le polemiche suscitate dalle posizioni espresse dal medico cagliaritano su Facebook in merito ad aborto e ruolo delle donne nella società.

Che qualcosa di clamoroso stesse per accadere era parso chiaro già questa mattina, quando la lista guidata dal cardiochirurgo era scompare dal sito del Movimento 5 Stelle.

"Ci sono valori che fanno parte del Dna del Movimento - prosegue la nota diffusa dal M5s - come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo. Ribadiamo di essere lontani anni luce dalle posizioni espresse al Congresso di Verona e oggi torniamo sull'argomento per prendere le distanze da quanto affermato dal candidato a sindaco di Cagliari, Alessandro Murenu".

"Ci vuole rispetto per la donna, ma soprattutto coerenza. Chi vuole associare rivendicazioni come quelle espresse a Verona contro la donna al simbolo del Movimento, si sbaglia di grosso ed è fuori dal nostro progetto. La lista non era ancora stata depositata".

"A Murenu - concludono i pentastellati - è stata revocata la certificazione e gli è stato inibito l'uso del simbolo. Non ci saranno candidati sindaci a Cagliari".