Dalle 8 di questa mattina urne aperte in municipio a Seui, dove i cittadini votano per scegliere se rimanere parte della Città metropolitana di Cagliari o passare alla provincia dell'Ogliastra.

Il Comune, fino al 2005 parte della provincia di Nuoro, con l'istituzione della provincia dell'Ogliastra venne annesso a quest'ultima. Nel 2016, in seguito alla riforma delle province sarde, era stato annesso d'ufficio alla provincia del Sud Sardegna, che aveva raccolto le ex circoscrizioni di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e i Comuni dell'ex provincia di Cagliari esclusi dalla Città metropolitana più Genoni (ex provincia di Oristano) e Seui (ex provincia Ogliastra), oltre agli altri Comuni della Barbagia di Seulo, Sadali ed Esterzili.

Adesso i cittadini dovranno scegliere una volta per tutte. A confrontarsi due correnti di pensiero: chi vede nell'Ogliastra il territorio naturale per storia e per cultura al quale Seui deve guardare, e chi pensa che stare con Cagliari abbia vantaggi economici e sociali non indifferenti. Il quorum è fissato al 33%.